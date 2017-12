Mick Jagger comprou uma cobertura triplex no condomínio Park Cidade Jardim no bairro do Morumbi. Segundo Ancelmo Gois em sua coluna de hoje no Glbo, o imóvel é para Lucas, filho do Rolling Stone com a apresentadora Luciana Gimenez. O valor dos apartamentos no prédio é superior a R$ 5 milhões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.