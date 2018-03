O governo federal está facilitando a vida dos interessados na construção e operação do trem bala entre São Paulo e Rio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas prestações internas e interestaduais de serviço de transporte ferroviário de passageiros, em sistema de trens de alta velocidade (TAV). Resta saber se isso refletirá no custo final da passagem para o usuário.

