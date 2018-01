Iraque sobre rodas

Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) mostram que uma pessoa morre a cada 15 minutos no País, em consequência de acidentes de trânsito. A cidade de Guarulhos, onde 219 pessoas morreram vítimas do trânsito em 2008, começou a multar motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade nas vias do município. Foi uma morte a cada 30 horas para uma cidade que tem cerca de 500 mil veículos. Foram instaladas lombadas eletrônicas. Na capital, os dispositivos ainda não estão funcionando em sua plenitude. Na região do ABC, que outrora já teve um controle maior de tráfego, parou no tempo devido as reclamações dos condutores.

