IPTU verde

Contribuintes de São Carlos poderão ter até 4% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao manterem áreas permeáveis e plantio de árvores nos imóveis que possuem. O desconto será concedido aos imóveis edificados que contarem com uma ou mais árvores na calçada em frente ou áreas permeáveis no terreno (jardim ou gramado). Não entram nesta conta as áreas de terreno com terra compactada, pedrisco ou qualquer outro tipo de cobertura, por não oferecerem permeabilidade suficiente para a absorção de água pelo solo. Uma boa dica para as cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

