Influência nos governos locais

As novas tecnologias podem influenciar as decisões dos governos locais e ajudar na construção de novos perfis para as cidades. “A mídia passou de uma forma de informação para uma forma de mobilização. Toda informação publicada na internet tem valor para quem a usa, criando pontos de encontro entre pessoas de um mesmo grupo de interesse”, afirma Clay Shirky, que é escritor e professor de Efeitos Econômicos e Sociais das Tecnologias da Internet na Universidade de Nova Iorque.

A união das pessoas em torno de um tema comum, segundo Shirky, não se restringe ao mundo virtual, como se imaginava quando do surgimento da internet: “Hoje temos locais na tecnologia virtual que estão levando a encontros físicos no mundo real para gerar melhorias na qualidade de vida das pessoas”, disse na Conferência Internacional de Cidades Inovadoras (Cici2010), em Curitiba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.