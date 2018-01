O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o calor continuará intenso nas regiões Sul e Sudeste do País nos próximos dias. O instituto prevê temperaturas elevadas principalmente no Rio Grande do Sul, em torno de 41ºC, e de São Paulo, com 38ºC. Imagino o tamanho da chuva no final da tarde em São Paulo…

