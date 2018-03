Os 55 vereadores de São Paulo poderão ver de graça a prova da Fórmula Indy no Sambódromo, no Anhembi. Ontem, cada parlamentar recebeu um kit da Indicar 300. São quatro ingressos para a arquibancada nos treinos de sábado; quatro ingressos para o dia da prova no domingo; dois ingressos para o camarote da Prefeitura de São Paulo para o domingo, com serviço vip e mordomias; além de vale-camiseta e passe para o estacionamento gratuito.

