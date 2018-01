Índia de verdade

O sucesso do filme “Quem Quer Ser Um Milionário” é responsável por aumento significativo de doações para organizações da Índia, segundo infiormações da ONG Aldeias Infantis SOS. O filme de Danny Boyle, grande vencedor do Oscar 2009, tem inspirado um “boom” de doações no país, pois aborda as dificuldades vividas por crianças e jovens das favelas na Índia. Andrew Cates, diretor executivo da SOS Children’s Village (Aldeias Infantis SOS) na Índia, disse: “Abordar o problema das crianças de rua é uma enorme vantagem para nós. Desde o lançamento do filme, temos recebido mais doações do que de costume”. De acordo com uma estimativa da Unicef, existem atualmente 11 milhões de crianças vivendo nas ruas da Índia, muitos dos quais fugiram de abuso ou maus tratos em casa. Nada a ver com a novela global que mostra uma Índia bonitinha, pessoas bem nutridas, ricas, etc.

