Inaugura marginal

Novos trechos da pista central da Marginal Tietê serão abertos ao tráfego no próximo dia 30. Juntos somam 6,5 quilômetros de extensão espalhados nos dois sentidos. Segundo o diretor de engenharia da Dersa, estatal paulista responsável pelas obras, Paulo Vieira de Souza, são previstas mais três datas para liberação dos novos trechos que estão sendo construídos.

Serão mais 6,2 quilômetros liberados no dia 14 de janeiro, 9,6 quilômetros em 28 de fevereiro e outros 4,1 quilômetros em 27 de março, mesma data que está prevista a inauguração do Trecho Sul do Rodoanel.

A finalização total das obras na Marginal Tietê, com alterações nos complexos viários e viadutos, entretanto, deve acontecer somente em setembro de 2010. Prefeitura e governo estadual estimam que com a entrega dos 30 quilômetros de pistas centrais da marginal, a melhoria da velocidade média na via atinja 35%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.