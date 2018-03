O ex-cirurgião plástico Hosmany Ramos está sem advogado desde que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 6 de março, extraditado da Islândia. O advogado Antonio Arantes de Paiva decidiu abandonar o caso alegando que o médico não havia cumprido seus compromissos. Paiva não concordava com as críticas feitas por Hosmany ao sistema prisional paulista.

