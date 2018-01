O horário de verão neste ano durará 126 dias. Começará à zero hora do dia 18 de outubro, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Término à meia-noite de 20 fevereiro de 2010, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O governo federal estima que a economia de energia chegará a 5% nos horários de pico de consumo.

