Não sei se me surpreendo ou não. Hoje, no caminho para o jornal, por quase 10 quilômetros, uma mulher tentava secar os cabelos molhados na saída de ar do painel de seu carro, que estava à minha frente. Já vi brigas, gente se maquiando, bolinando, brigando no veículo, mas secar o cabelo nunca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.