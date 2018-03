Guerra do silêncio

O vereador Gilberto Natalini (PSDB) está protocolando nesse momento na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que revoga a nova lei aprovada para o programa de silêncio urbano, o Psiu. A lei gerou polêmica pois o prefeito Gilberto Kassab (DEM) havia vetado a proposta de Carlos Apolinário (DEM) e os parlamentares derrubaram o veto há 15 dias.

Pelo novo PL, as normas antigas serão restabelecidas. Assim, ficaria excluída a necessidade do reclamante do barulho abrir sua casa para medição de som e também estar presente durante a fiscalização, o que acaba com o anonimato da denúncia. Como novidade, Natalini incluiu que bares e similares ou mesmo residências onde um veículo esteja parado na porta com som alto incomodando vizinhos seja passível de multa.

A sessão desta tarde será tumultuada.