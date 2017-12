A Promotoria Comunitária do Ministério Público de São Paulo realiza hoje seminário com moradores ao redor da Represa de Guarapiranga. O objetivo é criar regulamentação e garantir aos moradores indenização durante a remoção que já está em andamento. De acordo com o promotor Augusto Rossini, será feita a mediação junto aos órgãos executivos. “Todos concordam que precisam sair da beira da represa. A ocupação teve início com o incentivo de políticos e depois o poder público levou alguma infraestrutura. Criou-se então uma malha social o lcoal”, diz Rossini.

