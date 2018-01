Primeiro colocada no ranking de desenvolvimento social (IDH) no Brasil, a cidade de São Caetano do Sul, região do ABC paulista,registra sete casos de gripe suina entre seus habitantes. Hoje pela manhã morreu um homem de 47 anos vítima da gripe A. Há outra pessoa internada e mais cinco em suas casas, em observação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.