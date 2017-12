Os comerciários de São Paulo estão em campanha salarial e decretaram estado de greve. Prometem cruzar os braços no próximo domingo e no feriado. O sindicato da categoria afirma que sem a renovação do dissídio coletivo, o trabalho aos domingos e feriados se torna ilegal.

