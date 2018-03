Foram identificados pela Sabesp no ano passado mais de 17 mil fraudes na rede de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. O volume de água desviado pelos “gatos” chegou a mais de 3,5 bilhões de litros, o suficiente para abastecer por um mês uma cidade com 650 mil habitantes, do tamanho de Santo André, na região do ABC ou de Uberlãndia, em Minas Gerais.

