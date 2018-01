Com a prorrogação do patrocínio da Hypermarcas ao Corinthians, o que levará à exposição da marca Bozzano nas mangas das camisas da equipe de futebol até o final do ano, o jogador Ronaldo será o novo garoto-propaganda da linha de produtos masculinos da empresa, que em breve vai lançar novas lâminas de barbear.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.