Alô oposição no Congresso Nacional. O marido da ex-secretária da Receita Federal Lina Maria Vieira é o sociólogo Alexandre Firmino de Melo Filho, que foi ministro da Integração Nacional do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi interino por quase um ano, no período de 20/08/1999 a 17/07/2000. Ele estava no Senado assistindo ao depoimento da mulher.

