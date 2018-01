O ex-governador e ex-deputado Luiz Antonio Fleury, que deixou o PTB no dia 20 de agosto conforme adiantou este blog, disse que pretende não se filiar a nenhum partido, pois não disputará eleição no próximo ano. Mesmo com essa afirmativa, Fleury deixou um pé na porta, evitando que ela se feche. “Não está nada certo. Não sei se vou me filiar a algum partido. Tenho um leque de convites, que vai do PT ao PSB. Mas vou decidir na próxima semana”, afirma.

