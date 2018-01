Filho de deputado do PT está desaparecido

Pedro, filho do deputado federal Paulo Teixeira (PT/SP), está desaparecido há 48 horas. A última vez que foi visto estava nadando no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cahoeira. Pedro, de 27 anos, trabalha na Pastoral Indigenista na diocese de São Gabriel da Cachoeira, que fica na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil. Ele estava há cerca de dois meses na região amazônica. Buscas estão sendo feitas na região do rio onde o rapaz estava pelo Exército e Marinha.

Atualizado em 3/6, 11h55. Seis embarcações do Exército e Marinha continuam as buscas no Rio Negro. O parlamentar está em Sâo Gabriel acompanhando os trabalhos.