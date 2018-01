O mercadinho Ganha Pouco, no Jardim Campanário, em Diadema, onde trabalha a universitária Geyse Arruda, agredida dentro da Unban de São Bernardo por trajar um vestido curto, foi assaltado na manhã de ontem. Para o dono do comércio, Fidel Pereira, não há relação entre o assalto e o episódio vivido por Geyse na faculdade. É a 15ª vez que a loja é assaltada. Geyse não estava no local.

