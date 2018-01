Falta de água

A Agência Nacional de Águas (ANA) acaba de divulgar relatório que mostra que a demanda de água em regiões metropolitanas brasileiras já é maior do que a produção diária existente hoje.

Verificou-se as condições dos manancias e dos sistemas de produção de água em 2.965 municípios brasileiros e é revelado que 1.896, ou seja, 64% necessitam de investimentos prioritários que totalizam R$ 18,2 bilhões. Esses investimentos são fundamentais para evitar o colapso no abastecimento até 2025. Quando somados aos investimentos necessários no tratamento e coleta de esgotos chega-se ao montante de R$ 41,1 bilhões.

