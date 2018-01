A Prefeitura de São Paulo resolveu mandar pintar ruas e avenidas cujas faixas no asfalto inexistiam. O trabalho está tão tosco que algumas listras estão sendo pintadoas sobre o lixo acumulado no meio fio. Acho que nem no Paraguai isso acontece.

