A Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo) mandou executar ontem o seguro de garantia da proposta que a Triunfo Participações e Investimentos fez para conquistar a licitação de exploração dos pedágios no Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Como a empresa não honrou o compromisso, segundo o governo do Estado, acabou desclassificada do certame. Assumiu então a segunda colocada, a EcoRodovias. A apólice é de R$ 65 milhões. Vai virar briga nos tribunais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.