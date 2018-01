Um site na internet defende a permanência de José Sarney no comando do Senado – http://ficasarney.com.br/blog/?page_id=2 – e cutuca o PSDB, joga com o PT, enfim, algo estranho no ar. O site tem sede fora do Brasil.

