Estamos em 2010

O jogo político para as eleições de 2010 está de vento em popa. E não estão só de olho na sucessão de Lula. Os pré-candidatos já pensam até mesmo na bancada no Congresso Nacional e na Assembléia Legislativa. Para a dobradinha PSDB/DEM, principalmente na capital paulista, o projeto está no caminho planejado. Vereadores que apoiaram Gilberto Kassab e que têm nas mãos o comando de algumas subprefeituras, ganharam um upgrade. Tem gente à frente de mais de uma, como um tucano no extremo da zona leste. E esses vereadores já preparam suas campanhas para deputado no próximo ano, com estrutura financeira e de comunicação. Montados na máquina e com dinheiro em caixa, dão como certa a eleição.

