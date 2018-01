A população reconhece que a área de saneamento é uma das mais problemáticas no País. Apesar de esgoto sozinho ser a 7ª área apontada (10%) como mais problemática, se juntarmos outros itens que também fazem parte de saneamento básico lembrados nas respostas como limpeza pública (11%), coleta de lixo (4%) e abastecimento de água (9%), o saneamento básico ganha a importância de 35% dos entrevistados. Nesta pergunta da pesquisa Ibope/Trata Brasil, as áreas mais problemáticas citadas pela população foram: saúde (49%), segurança (46%), drogas (40%), educação (28%), emprego (27%), calçamento e pavimentação (11%), limpeza pública (11%), esgoto (10%), abastecimento de água (9%), transporte coletivo (9%), habitação (8%), lazer (8%), trânsito (8%), assistência social (6%), iluminação pública (6%), coleta de lixo (4%), meio ambiente (3%), ocupação desordenada (3%) e crescimento da população (2%). Vale lembrar que as pessoas podiam apontar até três opções de resposta como as mais problemáticas.

