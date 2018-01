Pesquisa Ibope feita para o Instituto Trata Brasil que está sendo divulgada nesse momento em São Paulo mostra que 26% dos entrevistados estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os serviços de coleta e tratamento do esgoto em suas cidades. Dentre os insatisfeitos destacam-se: mais escolarizados, os das cidades da região Nordeste, os moradores das periferias, os das cidades de médio porte, os mais pobres e os moradores de favelas. Foram realizadas 1.008 entrevistas em 79 cidades com mais de 300 mil habitantes.

