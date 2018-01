Na terra do futebol, o ex-jogador Bebeto, aquele do embala nenê na Copa do Mundo de 94, quer ser técnico de futebol. Seu parceiro, Romário, preferiu seguir carreira política. De acordo com Ancelmo Góis, Bebeto já está tendo aulas com Carlos Alberto Parreira. O planejamento inclui estágios com Mano Menezes, no Corinthians, e Ricardo Gomes, no São Paulo.

