Escafedido para presidente

Para complementar o post abaixo: O médico-presidiário Hosmany Ramos tem uma página na internet onde se lançou candidato à Presidência da República em 2010. Veja sua justificativa para ser candidato independentre: “Aprendi na medicina o ‘primo non nocere’ (primeiro não fazer mal). Um candidato não pode encher o saco da população brasileira, invadindo os lares no horário nobre, com seu famigerado horário eleitoral gratuito, onde candidatos oficiais bancados pelos banqueiros e aristocratas, ocupam enormes espaços na tela da televisão para derramar sua verborragia paranóica, repleta de promessas, autopromoção e egolatria. Daí, ter escolhido ser um candidato independente. Pelo menos, não participarei dessas invasões absurdas dos lares, no horário nobre, com discursos chatérrimos que só servem para tirar o telespectador do sério, enchendo o saco, sem nada de útil. Só no Brasil, isso acontece! É um absurdo vergonhoso, ter que aturar a cara de pau desses gravatinhas maquilados. Se eleito, acabarei em definitivo, com esse suplício chamado horário eleitoral. Peço sua opinião no meu Blog, sobre o que você acha dessa invasão domiciliar no horário nobre da telinha. Se você concorda comigo, sei que poderei contar com seu apoio.” Ah, bom…

