Promessa de acabar com camelôs em São Paulo derrapou. Só na área da subprefeitura de Santana, onde havia 219 ambulantes com permissão de trabalho, o número cresceu mais de 100% nos últimos dias. Há cerca de 500 deles, inclusive com devolução da permissão de quem havia sido cassado por vender produto pirata comprovadamente.

