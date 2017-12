Em SP, número de pagantes de pedágio em junho cresce 10,4%

As concessionárias de estradas paulistas só observam a disputa eleitoral no Estado, voltada neste momento para os valores de pedágios. As empresas estão mais do que tranquilas, apesar de terem registrado uma pequena queda de 1,1% no fluxo total de veículos em junho em relação a maio. Os dados são da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR).

A queda foi mínima em junho. Mas se a comparação for feita entre junho de 2009 e de 2010, o índice aumentou 10,4%.

A ABCR não divulga número de veículos que pagaram pedágio, apenas a variação no porcentual. O movimento dos veículos leves subiu 8,3% e dos pesados 16,1%. Nos últimos doze meses, o indicador da ABCR cresceu 5,5. O fluxo de leves subiu 5,4% e pesados 5,8%.