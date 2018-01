Eles querem Havanir

Se depender do apoio popular, a ex-deputada estadual Havanir Nimtz, de 55 anos, não será mais solteira. Menos de 24 horas após a exibição de uma entrevista com a médica no programa “Manhã Maior”, pelo menos 60 homens se inscreveram no site da Rede TV! para concorrer a um encontro com ela. A maior parte dos pretendentes de Havanir tem menos de 30 anos, segundo a produção do programa. Foram recebidas candidaturas de moradores do Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira. Havanir resolveu “se dar ao direito de procurar um namorado”, como ela diz, por não estar mais na vida pública. “Quando era vereadora ou deputada, sentia que quem se aproximava ia pedir alguma coisas, tinha um interesse. Quando eu negava qualquer tipo de favorecimento, acabava se afastando”, conta a mulher, que se considera uma pessoa tímida. Publicado no Diário de São Paulo de hoje.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.