Edital TAV

O edital do trem de alta velocidade (TAV) entre Campinas, São Paulo e Rio deverá ser colocado para consulta pública na primeira quinzena de novembro. De acordo com o superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Hélio França, o estudo que aponta o traçado de 510 quilômetros e que vai custar R$ 34,6 bilhões será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU) para análise. O prazo para o exame desse estudo é de até 40 dias. Depois disso, caso esteja tudo correto, a licitação pode ser iniciada. A estimativa da ANTT é começar a concorrência pública do empreendimento em dezembro, com término para fevereiro de 2010.

