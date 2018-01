Economizar

A nova moda nas rodovias paulistas, aquelas que estão sob concessão de empresas privadas, é retirar a defensa instalada na lateral das pistas em alguns trechos. Isso deixa as estradas com aspecto mais limpo, sem aquelas geringonças metálicas que ficam sujas pela fuligem que sai dos escapamentos dos automóveis e amassadas pelas batidas. Na Anchieta, por exemplo, as proteções foram retiradas da pista marginal entre os kms 14 e 11, sentido capital. A empresa que administra o local alega que foi preciso reavaliar as necessidades de manutenção e implantação desses dispositivos de segurança. Diz que a área de recuo na pista, a geometria do trecho e o limite de velocidade permitem a retirada, sem levar riscos aos motoristas. Só descobriram isso agora?

