Um acordo entre o Ministério Público Federal (MPF), a concessionária Concer e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) isentou do pedágio os vizinhos da praça de cobrança do km 45 da BR-040, que liga o Rio a Petrópolis. A isenção da taxa, que já entrou em vigor, beneficia moradores dos bairros Cedro, Vila do Cedro e Vila Adelaide, em Petrópolis. A Concer e a agência reguladora respondiam há dois anos a uma ação civil pública na 2ª Vara Federal de Petrópolis.Com o acordo, os moradores do entorno do pedágio no km 45 deverão cadastrar-se na Concer para ficarem isentos da taxa. Segundo o MPF, para o cadastro, será preciso apresentar comprovante de residência e documento de propriedade do veículo. O processo continua tramitando com relação a outros bairros vizinhos ao pedágio da BR-040 – a Concer pediu prazo para apresentar novos estudos com vistas a eventuais acordos relativos a moradores de outras localidades.Em abril passado, a 2ª Vara Federal de Petrópolis ordenara que a Concer fixasse em 60 dias os critérios de isenção de pedágio da BR-040. Também foi estabelecida uma multa diária de até R$ 2 mil se o prazo não fosse cumprido.

Enquanto isso, os moradores da cidade de Vargem, na divisa entre São Paulo e Minas, continuam pagando pedágio para levar o filho à esocla, ir ao açougue ou visitar parentes, uma vez que a ciade é cortada ao meio pela Fernão Dias, onde foi instalado pedágio.

Veja o caso de Vargem em http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090420/not_imp357564,0.php

