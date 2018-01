O Senado contratou um apicultor para exterminar abelhas que criaram colméia na Casa. Os insetos fizeram um casulo ao lado do gabinete do tucano Álvaro Dias, entraram pela tubulação elétrica e chegaram a picar funcionários do senador paranaense. O “homem das abelhas” Eduardo Honório de Campos foi contratado por R$ 1,2 mil para dar fim ao problema. Já pensou se o técnico resolve exterminar tudo que estiver fazendo cêra e voando pelo Senado?

