Dois pesos

Ontem, o secretário estadual de Justiça, Luiz Antonio Marrey Filho, cobrou as concessionárias de energia elétrica que atuam em São Paulo a comprovar que estão atuando corretamente no fornecimento de eletricidade aos consumidores paulistas. Disse que há possibilidade de as companhias serem multadas porque na semana passada houve vários mini beclautes na capital devido as fortes chuvas e o restabelecimento de energia demorou mais de 24 horas para ser realizado. Qual a posição do governo estadual e do Procon agora com os 800 mil consumidores de água de quatro cidade – São Paulo, Taboão da Serra, Embu e Cotia – que estão sem água desde sábado devido a problemas numa adutora da Sabesp? A empresa estatal de água será cobrada e multada?

