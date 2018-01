Corre na 3ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro ação do Conselho Regional de Economia do Rio (Corecon/RJ) contra o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. O Corecon cobra anuidades não pagas há anos. A dívida soma atualmente R$ 1.861,67. O detalhe é que Pitta morreu no dia 21 de novembro do ano passado. Hoje, a anuidade do conselho fluminense custa R$ 314, ou R$ 298 com desconto se paga até o dia 28.

