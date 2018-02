Disputa pela presidência: Police Neto diz que pode agregar maior apoio de partidos

Líder do governo Gilberto Kassab (DEM) na Câmara Municipal de São Paulo desde 2007, o vereador José Police Neto (PSDB) defendeu sua candidatura à presidência do Legislativo e comentou sobre o apoio que recebeu do prefeito, apesar de seu adversário, o vereador Milton Leite, ser do DEM. “O Kassab enxerga que a alternância de poder no Legislativo é importante para a democracia e que neste momento a nossa candidatura pode reunir o maior número de partidos que tenham assento na Câmara”, declarou Police Neto. A eleição, marcada para o dia 15 de dezembro, ocorre em meio a uma tensa disputa entre o “centrão”, bloco de partido liderado pelo presidente Antonio Carlos Rodrigues (PR), e a bancada do PSDB e o prefeito. Nos bastidores, o “centrão” diz ter 32 votos e considera Leite um virtual eleito. Mas Kassab entrou no jogo e já coloca medo em muito parlamentar com cargos na administração.

