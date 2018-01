Dispositivo eletrônico vai monitorar lixeiras e material reciclável

A prefeitura começará a equipar lixeiras nas casas das pessoas com uma etiqueta eletrônica, parecidas com as utilizadas hoje nas praças de pedágio. Esse tag servirá para identificar o contribuinte responsável pelo equipamento e quanto de seu conteúdo está passando por reciclagem. Caso o material biodegradável dessa lixeira for menor de 10% do total dos detritos, o responsável será multado em US$ 100. Calma, isso não é em São Paulo onde a reciclagem… bem deixa isso pra lá.

A utilização da tecnologia para garantir a reciclagem do lixo doméstico é um programa desenvolvido pela cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. A administração local vai oferecer as lixeiras eletrônicas gratuitamente à população, como uma forma de incentivar a separação de materiais recicláveis. Qual o oncentivo que a prefeitura de sua cidade oferece para os moradores aumentarem a reciclagem do lixo?