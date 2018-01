Os cortes orçamentários nas áreas do lixo – varrição e coleta de lixo – feitos pela Prefeitura de São Paulo são graves. Agora, há diminuição também na merenda das creches municipais (veja matéria no Estadão de hoje). Que há diminuição das receitas todo mundo sabe. Mas por que tantos cortes em áreas tão importantes? Problemas administrativos? Isso terá reflexo na avaliação do prefeito Kassab, com consequências até na eleição de 2010.

