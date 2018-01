O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assina em instantes com a concessionária RodoAnel Oeste, que administra o Trecho Oeste do Rodoanel, financiamento de US$ 940 milhões (R$ 1,8 bilhão). A verba servirá para a empresa quitar a outorga de R$ 2 bilhões com o governo estadual, determinada no contrato de concessão de exploração dos 32 quilômetros do ramal, além de outras obras de melhoria na via.

