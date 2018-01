Dilma de Kassab

O ex-secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, ocupava grande espaço dentro da administração do prefeito Gilberto Kassab. Comandava duas grandes pastas – Transportes e Serviços – além de autarquias importanmtes como a CET, SPTrans e Serviço Funerário. Tinha sob seu pulso gigantescos contratos como o de limpeza pública e o de ônibus. Participava de todos os eventos oficiais ao lado do prefeito. Dizem que estava sendo preparado para ser o sucessor de Kassab. Dentro da base aliada era chamado de “Dilma do Kassab”, em referência à candidata à sucessão de Lula. Agora, sua saída embaralha a disputa de 2012, principalmente nas condições que são comentadas dentro da esfera pública, colocando Moraes em rota de atrito com interesses do PSDB. Quem será agora o candidato de Kassab nas eleições municipais de 2012? Ou será um candidato indicado por Serra?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.