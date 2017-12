Diesel é mais barato em estradas de SP e MG

Os trechos das rodovias BR 116 e BR 262 que cortam os Estados de São Paulo e Minas Gerais têm os menores preços do litro de óleo diesel do Brasil. Segundo levantamento do Índice de Preços Ticket Car (IPTC), os motoristas pagam, em média, nos postos de combustível nessas regiões, R$ 1,91. No Mato Grosso, a BR 163 tem o maior valor do País, em média R$ 2,25 por litro.

A pesquisa mostra que o litro do diesel mais caro do Brasil está no Acre, com R$ 2,59. A média mais barata foi registrada em estabelecimentos do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, e Paraná: R$ 1,96. Em São Paulo a média é R$ 1,98.