Mais um alerta para as autoridades paulistas e paulistanas por causa do parque aquático na zona leste da capital, nosso wet and wild: a diarreia provocada por saneamento inadequado mata sete crianças com idades de 1 a 5 anos por dia no Brasil, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Por ano, são mais de 2,5 mil. No Jardim Pantanal são mais de 60 mil pessoaas, com milhares de crianças convivendo com água da enchente contaminada por lá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.