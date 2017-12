Dia da Leitura

Hoje, além de ser Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças, também comemora-se o Dia Nacional da Leitura. Essa efeméride foi criada para sensibilizar pais e educadores para a importância de se despertar desde cedo o hábito de ler um livro com prazer, alegria e interesse.

A produção nacional de livros atinge em torno de 350 milhões de exemplares por ano.

Entre os mais de 189 milhões de brasileiros, há cerca de 26 milhões de leitores ativos que lêem pelo menos três livros por ano. É muito pouco.

Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) mostra situação ainda pior. Cada brasileiro lê, em méida, 1,8 livro por ano. Nos Estados Unidos, essa média é de cinco livros per capita. Na Europa a estatística é de cinco a oito livros lidos por habitante.

Quantos livros você lê por ano?

