Alguém pode me explicar a razão de existir semáforos na pista destinada a veículos comuns ao lado da canaleta do Fura-fila na Avenida do Estado se o local só tem um sentido? Tá certo. Vão argumentar que é para, em casos de um ônibus quebrado ao lado, a via ser parada ao tráfego comum para o fura-fila passar. Mas então qual a razão desses semáforos, nos dois sentidos, estarem piscando 24 horas dia no amarelo? Isso há mais de três semanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.