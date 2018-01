Lembra daquela enchente no Rio Tamanduateí, que parou a cidade? Pois é, margens e pontes de serviço sobre o rio ainda estão com a sujeira que ficou parada quando as águas subiram. E isso aconteceu em meados de março.

